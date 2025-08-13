В США заявили, что тайный визит Зеленского на Аляску испортит переговоры Путина и Трампа

Белый дом может рассмотреть возможность тайного прибытия президента Украины Владимира Зеленского на Аляску в рамках саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое предположение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале.

«Есть достаточно причин полагать, что Белый дом, скорее всего, устроит присутствие Зеленского на этой встрече, при этом сохранив это в тайне. Очевидно, что такой шаг поставит крест на дальнейшем диалоге с Россией», — заявил эксперт.

Дэвис также отметил, что Зеленскому стоит помнить, что его участие в саммите не было согласовано, и неожиданный визит может негативно сказаться на и без того сложных отношениях с Дональдом Трампом.

«Если Зеленский по-прежнему считает, что может противоречить Трампу и диктовать свои условия, он явно пребывает в иллюзиях», — подчеркнул Дэвис.

По мнению эксперта, Зеленскому следует внимательнее следить за своими действиями и высказываниями, иначе его могут ожидать серьезные проблемы.

По данным NBC, Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее CNN узнал точное место встречи Путина и Трампа.