CNN узнал точное место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоится на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Выбор объекта обусловлен отсутствием доступных гражданских площадок в разгар туристического сезона. Рассматривались варианты в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе.

«Белый дом рассчитывал избежать проведения встречи на военном объекте, но база стала единственным подходящим вариантом», — отмечает телеканал.

База Элмендорф-Ричардсон — совместный объект ВВС и Сухопутных войск США.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее экс-премьер Украины заявил о попытках Зеленского сорвать саммит Путина и Трампа.