Проведение нормальных выборов на Украине сейчас не представляется возможным, поскольку режим президента Владимира Зеленского воспроизведет лишь свою копию. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший украинский премьер Николай Азаров.

«В данном случае никакие выборы сейчас невозможны... Но режим Зеленского воспроизведет вторую копию режима Зеленского», — сказал он.

По его словам, у нового украинского лидера может быть любая фамилия, но он продолжит ту же самую «политику русофобии, нацизма, бандеровщины» и «пропаганду войны», которую сейчас ведет Зеленский.

В конце июля журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что США могут силой сместить Зеленского с поста президента Украины. По его данным, украинский лидер находится «в списке на изгнание», занять его место может экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Перестановки, как утверждает Херш, ожидаются в течение нескольких месяцев. Официально эту информацию не подтверждали ни в Вашингтоне, ни в Киеве, однако опросы показывают: Залужный на Украине популярнее Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

