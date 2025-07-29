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Экс-нардеп допустил свержение Зеленского через внутренний переворот

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленского могут сместить через парламентский переворот
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Jaimi Joy/Reuters

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что смещение президента Украины Владимира Зеленского с поста главы государства может произойти в результате внутреннего переворота. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

«В смене власти на Украине я делаю ставку на внутренний переворот, возможно парламентский. Я уверен в том, что это будет как-то нелинейно. Многим кажется, что Зеленский уходит, проходят выборы и приходит новый президент. Будет какой-то промежуточный вариант», — сказал Килинкаров.

По словам бывшего депутата Рады, возможно, политический кризис, связанный с Национальным антикоррупционным бюро, будет углубляться, и в итоге выльется «в какой-то внутрипарламентский переворот».

«Без контроля над парламентом трудно остановить этих безумцев, которые сегодня у руля украинской власти», — сказал Килинкаров.

28 июля агентство Bloomberg писало, что Зеленскому нужно срочно «спасать» свое президентство на фоне протестов на Украине из-за ограничений полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В материале отмечалось, что решение Зеленского вернуть независимость антикоррупционным органам Украины предотвращает «потенциальную катастрофу» для украинского лидера.

Ранее журналист Херш заявил, что США рассматривают возможность насильственного смещения Зеленского.

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