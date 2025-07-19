«Зеленский в списке на изгнание»: США готовятся силой сменить президента на Украине?

США могут силой сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его данным, украинский лидер находится «в списке на изгнание», занять его место может экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Перестановки, как утверждает Херш, ожидаются в течение нескольких месяцев. Официально эту информацию не подтверждали ни в Вашингтоне, ни в Киеве, однако опросы показывают: Залужный на Украине популярнее Зеленского.

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, сейчас занимающий пост посла страны в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины. С таким прогнозом выступил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

По информации источников журналиста в Вашингтоне, смена власти на Украине может произойти в течение ближайших нескольких месяцев. При этом США рассматривают возможность силового смещения.

В своей статье «Конец Зеленскому?» Херш утверждает, что американские власти могут заставить Зеленского уйти, если он сам не подаст в отставку.

«Залужный сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник Зеленского. Осведомленные источники в Вашингтоне сообщили мне, что он может занять этот пост в течение нескольких месяцев <...> Зеленский в списке на изгнание, если президент [США] Дональд Трамп примет такое решение», — пишет журналист.

По его словам, в США надеются, что уход Зеленского позволит начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

При этом журналист полагает, что президент Украины уже «осознает угрозу своей отставки», из-за чего и начал перестановки в правительстве. 17 июля в стране назначили нового премьер-министра — кабмин возглавила бывший вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. А ее предшественника Дениса Шмыгала назначили министром обороны Украины.

Юлия Свириденко — вторая в истории Украины женщина-премьер. Что о ней известно? На Украине сменилось правительство. Его возглавила Юлия Свириденко, раньше занимавшая должность первого... 17 июля 13:56

Официально опубликованную Хершем информацию не подтверждали ни в Вашингтоне, ни в Киеве .

Залужный популярнее

Результаты недавнего опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Залужный обходит Зеленского по популярности на Украине. Порядка 73% опрошенных выразили доверие именно экс-главкому ВСУ. При этом 67% украинцев по-прежнему доверяют решениям Зеленского.

Около 29% опрошенных заявили, что нынешний украинский лидер больше не вызывает у них симпатий. Третье место в рейтинге украинцев занял глава ГУР Кирилл Буданов, ему выразили доверие 56% респондентов. В конце списка расположился нынешний главком ВСУ Александр Сырский — 41%.

Согласно данным июньского опроса компании Socis, Залужный одержал бы победу над Зеленским на выборах президента Украины. Во втором туре он набрал бы 41,4% голосов, а действующий глава государства — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, номинально срок его полномочий истек в мае 2024 года. В конституции Украины нет однозначного ответа на вопрос о возможности продления президентских полномочий. Этот казус публично планировали решить с помощью обращения в Конституционный суд страны, но этот шаг не был предпринят. Де-факто Зеленский продолжает исполнять обязанности президента страны.

Москва постоянно заявляет о нелегитимности Зеленского, подчеркивая, что мирный договор может быть подписан только с легитимным главой государства.

Как «убрали» Залужного

Осенью 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт с Россией зашел в «тупик». Позже он публично критиковал Зеленского за увольнение военкомов и за законопроект о мобилизации.

Спустя три месяца Зеленский отправил его в отставку. Впоследствии экс-главком стал послом Украины в Лондоне.

«Последний акт Зеленского»: на Украине готовятся к выборам главы государства На Украине нет единства мнений относительно поддержки Владимира Зеленского, пишет британское издание... 13 марта 15:43

В конце февраля у Залужного спросили, будет ли он участвовать в выборах на Украине.

«Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — ответил он.