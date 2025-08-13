На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын в телефонном разговоре с Путиным поддержал меры российских властей в СВО

KCNA/Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в телефонном разговоре заверил российского лидера Владимира Путина в поддержке мер властей РФ в специальной военной операции. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президент России высоко оценил помощь КНДР и героизм северокорейских солдат в освобождении территории Курской области. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину за высокую оценку воинов Корейской народной армии и заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между Пхеньяном и Москвой и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства.

В материале агентства отмечается, что разговор двух лидеров прошел в товарищеской атмосфере. Они высоко оценили углубление и развитие отношений между странами и подтвердили намерение к дальнейшему укреплению сотрудничества.

12 августа сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи.

Ранее Путин заявил, что военнослужащие КНДР проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области.

