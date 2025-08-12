Зеленский анонсировал наступление России с трех направлений

Зеленский заявил, что ВС РФ готовят наступление в зоне СВО с трех направлений

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что Россия готовит наступление на трех направлениях в зоне СВО. Его слова приводит УНИАН.

«Они [ВС РФ] готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления — Запорожское, Покровское и Новопавловское», — заявил Зеленский.

По его словам, Россия якобы намерена привлечь на Запорожское направление около 15 тысяч военнослужащих, еще около 7 тысяч на Покровское, и до 5 тысяч на Новопавловское.

До этого Зеленский пообещал, что Украина не уйдет из Донбасса, поскольку это откроет путь к новому конфликту с Россией. По его утверждению, Киев не может сделать этого, поскольку «территории незаконно оккупированы». Зеленский считает, что «Донбасс для русских — это плацдарм для будущего нового наступления».

Также он сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут принять какие-либо решения об Украине во время предстоящего саммита на Аляске.

