На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал наступление России с трех направлений

Зеленский заявил, что ВС РФ готовят наступление в зоне СВО с трех направлений
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что Россия готовит наступление на трех направлениях в зоне СВО. Его слова приводит УНИАН.

«Они [ВС РФ] готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления — Запорожское, Покровское и Новопавловское», — заявил Зеленский.

По его словам, Россия якобы намерена привлечь на Запорожское направление около 15 тысяч военнослужащих, еще около 7 тысяч на Покровское, и до 5 тысяч на Новопавловское.

До этого Зеленский пообещал, что Украина не уйдет из Донбасса, поскольку это откроет путь к новому конфликту с Россией. По его утверждению, Киев не может сделать этого, поскольку «территории незаконно оккупированы». Зеленский считает, что «Донбасс для русских — это плацдарм для будущего нового наступления».

Также он сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут принять какие-либо решения об Украине во время предстоящего саммита на Аляске.

Ранее Зеленскому дали совет перед переговорами Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами