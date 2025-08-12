На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны уличило Украину в подготовке провокаций для срыва переговоров Путина и Трампа

Reuters

Украинская сторона готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России со ссылкой на данные, полученные по нескольким каналам.

В публикации говорится, что для осуществления этой цели Киев направил в город Чугуев Харьковской области группу иностранных журналистов для подготовки «серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Представители оборонного ведомства отметили, что перед саммитом 15 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города. В этот момент представители СМИ, по данным МО, должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на Россию.

В пресс-службе подчеркнули, что подобное происшествие планировалось украинской стороной для создания негативного медийного фона и срыва российско-американского диалога. Эксперты отметили, что провокации Украины могут проводиться и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Киев может усилить обстрелы мирных городов РФ и попытаться устроить террористические акты для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее в Госдуме предупредили о попытках сорвать встречу на Аляске в ближайшее время.

