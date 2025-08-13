Экс-премьер Украины оценил потенциал встречи Путина и Трампа для урегулирования конфликта

Азаров: возможности Путина и Трампа для достижения мира на Украине огромны

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обладают значительными возможностями для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

По словам Азарова, сам факт назначения встречи лидеров на Аляске вызвал высокие ожидания в мире.

«Возможности и Путина, и Трампа с точки зрения достижения мира огромные. Их влияние в мире большое», — подчеркнул экс-премьер.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее в России рассказали о возможном предложении Путина президенту США.