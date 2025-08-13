На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Никарагуа планирует торговать с новыми регионами России

Robert V Schwemmer/Shutterstock/FOTODOM

Никарагуа намерена развивать торговые связи с новыми субъектами РФ, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщил «Известиям» глава МИД республики Вальдрак Джентске.

Представители Манагуа готовы посетить регионы для обсуждения поставок кофе и тропических фруктов. Никарагуа — первая страна Латинской Америки, признавшая эти территории частью России.

«Мы подтвердили готовность установить более тесные коммерческие связи с этими субъектами РФ», — заявил Джентске.

Экс-посол РФ в Никарагуа Александр Хохоликов отметил потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве. Сенаторы от новых регионов назвали перспективными металлургию и машиностроение.

31 июля Никарагуа признала Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации.

Ранее Никарагуа потребовала международного расследования преступлений Киева против детей.

