Никарагуа потребовала международного расследования преступлений Киева против детей

Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Киева против детей
Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламент Никарагуа поддержал доклад российской парламентской комиссии о преступлениях против детей на Украине и потребовал международного расследования. Об этом сообщает ТАСС.

31 июля Никарагуа признала Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации.

«Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую РФ ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, которые пожертвовали жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире», — написано в телеграмме.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия по достоинству оценивает решение Никарагуа признать новые территории России.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в российской Конституции как неотъемлемые части Российской Федерации. Эти регионы вошли в состав государства по результатам референдумов в 2022 году.

Ранее Медведчук заявил о подготовке трибунала над Зеленским.

