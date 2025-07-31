Никарагуа признала Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации. Об этом говорится в письме сопрезидентов государства Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину.

«Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую РФ ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, которые пожертвовали жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире», — написано в телеграмме.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в российской Конституции как неотъемлемые части Российской Федерации. Эти регионы вошли в состав государства по результатам референдумов в 2022 году.

В ноябре прошлого года Путин заявлял, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины и вхождение в состав РФ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Ранее Путин призвал Украину признать референдумы в четырех регионах.