Нетаньяху призвал иранцев к акциям протеста в обмен на помощь с водой

Нетаньяху призвал иранцев к восстанию и пообещал им взамен помочь с водой
Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с видеообращением, где предложил помощь в решении проблем с водоснабжением в случае политических перемен. Запись опубликована на официальном YouTube-канале премьер-министра Израиля.

В речи Нетаньяху заявил, что иранские власти «проиграли Двенадцатидневную войну» с Израилем и ограничивают права граждан.

«Когда Иран станет свободным, наши эксперты привезут технологии водопереработки в каждый ваш город. [...] Выходите на улицы. Требуйте перемен. Это того стоит!» — сказал он.

9 августа издание Reuters писало, что Иран за последние месяцы арестовал 20 человек, предположительно являющихся сотрудниками израильской разведки «Моссад».

В июле Биньямин Нетаньяху сказал, что Иран якобы был готов создать ядерную бомбу и применить ее против еврейского государства.

Ранее в Норвегии начали распродавать израильские активы на фоне событий в Газе.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
