В Норвегии начали распродавать израильские активы на фоне событий в Газе

Bloomberg: пенсионный фонд Норвегии начал отказываться от активов Израиля
Depositphotos

Норвежский суверенный фонд благосостояния (NBIM) с капиталом в $1,9 трлн, который считается крупнейшим в мире пенсионным фондом, начал распродавать свои израильские активы на фоне событий в Газе и общественного давления. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что фонд вывел инвестиции из 11 компаний Израиля и разорвал все контракты с внешними управляющими израильской стороны.

Генеральный директор организации Николай Танген отметил, что меры были приняты с учетом крайне специфической конфликтной ситуации. Помимо этого, на решение компании повлиял «серьезный гуманитарный кризис».

По данным на конец июня текущего года, в распоряжении NBIM были акции 61 израильской компании. При этом совокупные акивы в стране до продажи составляли 0,1% от общего объема, что составляет порядка $2 млрд.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что конфликт между Израилем и Ираном подогрел спрос на золото, которое участники рынка рассматривают как актив-убежище. По его словам, драгметалл подорожал по итогам недели на 3,7%.

Ранее Северная Корея осудила Израиль за план по оккупации Газы.

