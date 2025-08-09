На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран арестовал 20 предполагаемых шпионов Израиля

Reuters: Иран арестовал 20 человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля
Vahid Salemi/AP

Иран за последние месяцы арестовал 20 человек, предположительно являющихся сотрудниками израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Асгара Джахангири.

«Судебная система не проявит снисхождения к шпионам и агентам сионистского режима и, вынеся строгие решения, сделает их всех показательным примером», – сказал он.

При этом, по его словам, обвинения против некоторых из 20 арестованных подозреваемых были сняты, их освободили. Джахангири заявил, что все детали будут обнародованы по окончании расследования.

На фоне военного конфликта с Израилем Иран арестовал сотни людей по подозрению в шпионаже. CNN сообщали о настоящей «шпиономании» в Исламской Республике после успешной операции «Моссада» по контрабандному ввозу оружия в Иран в преддверии первых ударов.

За 12 дней конфликта были арестованы не менее 700 человек. Точное число приговоренных к высшей мере наказания неизвестно, однако 25 июня власти такое решение было принято в отношении трех человек, признанных виновными в сотрудничестве с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ответил на обвинения США в призывах к казни главы МАГАТЭ.

