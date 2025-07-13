Нетаньяху заявил о готовности Ирана применить ядерное оружие против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Иран якобы был готов создать ядерную бомбу и применить ее против еврейского государства. Его слова приводит телеканал Fox News.

Он утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) стремится «вооружиться обогащенным ураном».

«Мы это видели. Мы говорили, что через год у них появится ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и сотрут нас с лица земли», — заявил Нетаньяху.

До этого издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин призвал Иран отказаться от обогащения урана и заключить ядерную сделку с Соединенными Штатами Америки. Издание утверждало, что Путин озвучил данную позицию в телефонных разговорах с президентами США и Франции, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Кроме того, Москва якобы проинформировала о своей позиции руководство Израиля.

Ранее посол Ирана оценил угрозу горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.