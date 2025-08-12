В Британии попросили Макрона не комментировать встречу Путина и Трампа

Telegraph: лидеров ЕС попросили не комментировать переговоры Путина и Трампа

Британские чиновники попросили политиков из стран Евросоюза, в особенности президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не комментировать и не выдвигать каких-либо требований перед встречей президентов России и США на Аляске. Об этом сообщает Telegraph.

«Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить неполезную публичную полемику в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — говорится в статье.

По данным издания, многие действия ЕС могут «разозлить США и лично Трампа», если европейские представители продолжат ставить условия и проводить красные линии.

Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в городе Анкоридже. По ее словам, в пятницу утром глава Белого дома отправится через всю страну для двусторонней встречи с Путиным.

Ранее в Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле.