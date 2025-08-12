Рогов рассказал, на что может пойти Киев ради срыва сделки Путина и Трампа

Чтобы сорвать предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, Киев может усилить обстрелы мирных городов РФ и попытаться устроить террористические акты. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Его слова цитирует aif.ru.

«Западу, я имею в виду глобалистов, необходимо создать крайне негативный информационный фон, чтобы любые договоренности двух президентов рядом с таким фоном казались неважными, ничтожными, нереализуемыми и так далее. То есть будет коллективная работа наших врагов на нивелирование результатов встречи Путина и Трампа на Аляске», — сказал политик.

Он добавил, что Киев будет готов даже пойти на уничтожение собственного населения, ради того, чтобы показать «страшного Путина».

Переговоры Трампа и Путина состоятся на Аляске 15 августа. Главной темой встречи станет ситуация на Украине. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, пригласят ли на саммит Владимира Зеленского и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

