Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, в отличие от Запада. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

По его словам, одним из распространенных мифов является то, что российская разведка якобы стремится проникнуть в политические и общественные институты стран Запада, чтобы выявить в них слабые места и устранить сильных конкурентов.

«Это, конечно же, не так. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и в отличие от Запада не занимается сменой режимов», — подчеркнул Нарышкин.

Россию не раз обвиняли во вмешательстве во внутренние дела других стран. В частности, в мае этого года министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил РФ в «беспрецедентной попытке вмешаться в президентские выборы». Подобные обвинения также выдвигало действующее правительство Молдавии, заявляя о попытках России вмешаться в предвыборный процесс в сентябре 2025 года.

В сентябре генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца заявил, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента. Об этом он заявил, рассказывая подробности расследования против экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По его словам, Россия с 2022 года вела против Румынии «гибридную операцию», в рамках которой четыре компании, которые были якобы связаны с РФ, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими свыше 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что Минюст США расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.