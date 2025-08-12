На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии высмеяли лидеров ЕС из-за условий для России и США

Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на РФ и США
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза показали себя слабыми и жалкими, пытаясь выдвинуть условия России и США на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран без европейского участия. Об этом сообщает РИА Новости.

Орбан призвал ЕС занять мужественную позицию и более активно участвовать в мировой политике. Политик отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению стран ЕС, поскольку в нем говорится о плане ускорить вступление Украины в союз, что противоречит мнению 95% венгерских граждан, участвовавших в опросе.

Венгерский премьер также выразил мнение, что Европе необходимо инициировать саммит с РФ, чтобы играть более весомую роль в разрешении украинского конфликта.

Политик высказал мнение, ЕС нужно «прийти в себя» и работать самостоятельно, а не следить за переговорами мировых лидеров со стороны.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее источники ТАСС раскрыли, приедет ли Зеленский на Аляску.

Встреча Путина и Трампа
