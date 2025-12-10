На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хакасии мужчина осужден за финансирование террористической организации

В Хакасии мужчину оштрафовали по статье о финансировании терроризма
В республике Хакасия местного жителя оштрафовали на 450 тысяч рублей по статье о финансировании террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как установили следствие и суд, в 2021-м и 2022-м годах мужчина из Саяногорска после просмотра видео в Сети трижды перевел деньги организации, признанной в России террористической в 2025 году.

«Было возбуждено, расследовано и направлено в суд с утвержденным прокуратурой Республики Хакасия обвинительным заключением уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации за финансирование террористической деятельности», — сказано в сообщении.

До этого Чаплинский межрайонный суд приговорил жителя Каховки Херсонской области к 19 годам лишения свободы за граффити с призывами к межнациональной розни и борьбе с представителями власти. По информации следствия, с февраля по май 2024 года, 61-летний фигурант, нанес малярной краской на одном из памятников в Каховке, а также двух остановках «различные надписи и рисунки, в которых содержались призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку».

Ранее военный суд вынес приговор жителю Красноярского края за призывы к насилию.

