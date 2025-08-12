Эксперт объяснил активизацию диалога США и РФ после угроз Трампа в адрес Москвы

Политолог Камран Гасанов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президент США Дональд Трамп после ультиматумов и публичных упреков в адрес России поспешил возобновить диалог с Москвой. По словам эксперта, РФ четко дала понять, что не боится американских санкций. Глава Белого дома и сам не был уверен в эффективности анонсированных инструментов давления, поэтому решил вновь вернуться к «тактике пряника», пояснил он.

«Трамп понял, что Россия не будет пасовать и сдавать свои позиции. По сути, [президент России] Владимир Путин просто проигнорировал эти санкции. И вместо России выступили Индия с Китаем, которые сказали, что им безразличны эти санкции. Чтобы не портить дипломатическую ситуацию, надо было что-то дать, нужно было дать хлеба и зрелищ», — сказал Гасанов.

Он также выразил уверенность в том, что идея провести саммит лидеров РФ и США на Аляске принадлежит американской стороне. Москва могла подождать до встречи в Китае, намеченной на осень, однако Трампу нужно срочно показать, что он сохраняет контакты с Путиным и «попытается на него повлиять», отметил политолог.

В последние недели Трамп неоднократно заявлял об угрозе введения вторичных санкций против ключевых торговых партнеров России, в числе которых Китай и Индия. Целью администрации США было принуждение стран к отказу от приобретения российской нефти и, как следствие, лишение Москвы значительной части доходов. Однако, как отмечает китайское издание Sohu, такая стратегия не привела к ожидаемым результатам.

9 августа Кремль и Белый дом сообщили, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. По утверждению западных СМИ, обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа.