На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Северная Корея осудила Израиль за план по оккупации Газы

МИД КНДР: Израиль должен покинуть сектор Газа
true
true
true
close
Reuters

Министерство иностранных дел КНДР осуждает Израиль за план по оккупации всей территории сектора Газа и требует, чтобы израильские силы покинули ее. Официальное заявление ведомства привело Центральное телеграфное агентство Кореи, передает ТАСС.

«Решение» израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность [Израиля], которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины», — говорится в документе.

В Пхеньяне назвали недопустимыми «односторонние попытки изменить территориальную принадлежность сектора Газа и [состав] его населения», а также потребовали немедленного прекращения атак на палестинцев.

4 августа Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Ранее Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации Газы.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами