Северная Корея осудила Израиль за план по оккупации Газы

Министерство иностранных дел КНДР осуждает Израиль за план по оккупации всей территории сектора Газа и требует, чтобы израильские силы покинули ее. Официальное заявление ведомства привело Центральное телеграфное агентство Кореи, передает ТАСС.

«Решение» израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность [Израиля], которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины», — говорится в документе.

В Пхеньяне назвали недопустимыми «односторонние попытки изменить территориальную принадлежность сектора Газа и [состав] его населения», а также потребовали немедленного прекращения атак на палестинцев.

4 августа Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Ранее Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации Газы.