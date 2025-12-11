Родители морили троих детей голодом и оставляли в доме без отопления

Супружескую пару из штата Миссури обвинили в жестоком обращении с тремя детьми. Об этом пишет New York Post.

Полиция обратила внимание на ситуацию в семье после того, как ребенок Эмберли Бриттон и Марка Майерса несколько месяцев назад пришел в школу с огромной раной. При проверке выяснилось, что дети не имели постоянного доступа к еде, так как родители запирали кухонные шкафы и холодильник. В доме пахло мочой, отсутствовало отопление, а на матрасах не было постельного белья. Его признали непригодным для жизни.

13-летняя дочь пары рассказала, что от голода ее тошнило, а родители ее за это избивали. Другие дети говорили, что их часто запирали в спальнях и били ремнями, палками и руками, а также волочили за шею. Им приходилось взламывать замки и самостоятельно готовить себе еду, пока взрослые спят. Также родители запрещали детям рассказывать о том, что происходит дома.

Во время визита полиции Бриттон и Майерс находились в состоянии опьянения и отказывались проходить проверку на наркотики. Их задержали по обвинению в торговле наркотиками и создании угрозы благополучию ребенка. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления, а супруг был осужден за изнасилование несовершеннолетней и хранение запрещенных веществ.

