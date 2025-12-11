На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немой подросток-инвалид пытался сбежать из запертой матерью квартиры и упал с высоты

В Крыму подросток пытался сбежать из дома по ТВ-кабелю, но сорвался с высоты
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Симферополе суд огласил приговор местной жительнице, которая запирала дома сына-инвалида, мальчик пытался выбраться из квартиры и упал с высоты шестого этажа. Об этом сообщает Ura.ru.

16-летний глухонемой юноша с инвалидностью большую часть времени проживал в интернате и на каникулы приезжал к родным. По свидетельствам соседей, мать регулярно запирала сына в квартире, уходя на долгое время, оставляла его без еды и денег, забирала телефон и избивала.

Парень неоднократно пытался выбраться, чтобы добраться до своего отчима. В один из дней женщина снова заперла подростка и ушла гулять до утра. Молодой человек решил спуститься из окна по кабелю от телевизора и упал с высоты шестого этажа. Спасти его не удалось.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемая не признала своей вины. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы.

Ранее в Подмосковье неизвестные вытолкнули девушку из окна многоэтажки.

