ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть погибшие

Два человека погибли в результате удара по автомобилю в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Херсонской области. В результате обстрела гражданского автомобиля в Голопристанском районе погибли мужчина и женщина, еще два человека получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

В Раденске местного жителя госпитализировали также после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, по словам Сальдо, из-за повреждения электросетей без света временно остались 13 тыс. человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Подачу электричества оперативно восстановили, уточнил губернатор.

Российские регионы сегодня ночью подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Так, по информации Минобороны, дежурные средства ПВО подавили и уничтожили 287 дронов ВСУ в 12 российских регионах. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 – в Новгородской области, 11 – в Ярославской области, 10 – в Липецкой области.

Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Ранее один человек пострадал при атаке БПЛА в Новгородской области.