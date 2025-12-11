Тренеру «Балтики» посоветовали быть скромнее

Российский тренер Валерий Газзаев посоветовал наставнику калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву быть скромнее, передает «Матч ТВ».

»Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает Ему необходимо спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть-чуть, так сказать, возомнил о себе человек — это неправильно», — сказал Газзаев.

В матче против московского «Спартака» Талалаев показал неприличный жест. Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Ранее Талалаева серьезно наказали за неприличный жест в матче со «Спартаком».