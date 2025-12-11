На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренеру «Балтики» посоветовали быть скромнее

Газзаев: тренер «Балтики» Талалаев должен быть скромнее
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Валерий Газзаев посоветовал наставнику калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву быть скромнее, передает «Матч ТВ».

»Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает Ему необходимо спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть-чуть, так сказать, возомнил о себе человек — это неправильно», — сказал Газзаев.

В матче против московского «Спартака» Талалаев показал неприличный жест. Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Ранее Талалаева серьезно наказали за неприличный жест в матче со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами