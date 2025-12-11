На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве 102-летний ветеран попал в ДТП, теперь с него требуют сотни тысяч рублей

112: в Москве 102-летний ветеран попал в ДТП, теперь с него требуют 400 тыс. рублей
true
true
true
close
Mos.ru

В Москве 102-летний ветеран попал в ДТП на Volvo, теперь с него требуют 400 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Видный ученый, ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ерофимович Ножников — человек скромный, спокойный, публичности не любит. Но три года назад он попал в аварию у ТЦ на улице Удальцова. Тогда Гарри Ерофимович хотел припарковать свой Volvo», — говорится в публикации.

По данным канала, водитель встал на обочину и принялся ждать, когда освободится место на парковке. Через время пенсионер решил отъехать назад и случайно задел Mercedes-Benz москвички, который стоял в неположенном месте. В результате ДТП у иномарки разбилась решетка радиатора, бампер, крыло и стекло левой передней фары.

Также сообщается, что после произошедшего мужчина ни разу не сел за руль. Кроме того, компания, которой принадлежал Mercedes, обратилась в страховую компанию, но вырученных денег на ремонт якобы не хватило. Тогда на 102-летнего ветерана подали иск, требуя возместить 400 тыс. рублей. По мнению пенсионера, запрашивать такую сумму – мошенничество.

Ранее сибиряки разыграли пожар в машине, чтобы украсть 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами