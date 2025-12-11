В Москве 102-летний ветеран попал в ДТП, теперь с него требуют сотни тысяч рублей

112: в Москве 102-летний ветеран попал в ДТП, теперь с него требуют 400 тыс. рублей

В Москве 102-летний ветеран попал в ДТП на Volvo, теперь с него требуют 400 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Видный ученый, ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ерофимович Ножников — человек скромный, спокойный, публичности не любит. Но три года назад он попал в аварию у ТЦ на улице Удальцова. Тогда Гарри Ерофимович хотел припарковать свой Volvo», — говорится в публикации.

По данным канала, водитель встал на обочину и принялся ждать, когда освободится место на парковке. Через время пенсионер решил отъехать назад и случайно задел Mercedes-Benz москвички, который стоял в неположенном месте. В результате ДТП у иномарки разбилась решетка радиатора, бампер, крыло и стекло левой передней фары.

Также сообщается, что после произошедшего мужчина ни разу не сел за руль. Кроме того, компания, которой принадлежал Mercedes, обратилась в страховую компанию, но вырученных денег на ремонт якобы не хватило. Тогда на 102-летнего ветерана подали иск, требуя возместить 400 тыс. рублей. По мнению пенсионера, запрашивать такую сумму – мошенничество.

