На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европа представила Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Мерц: ЕС представил Трампу предложение по территориальным уступкам Украины
true
true
true
close
РИА Новости

Европейские официальные лица представили президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

До этого портал Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

По словам неназванного украинского чиновника, Украина направила свой подробный ответ на проект мирного плана США в среду, 10 декабря. Этот ответ содержит комментарии и предполагаемые поправки, которые направлены на то, чтобы «сделать мирный план выполнимым», отметил изданию украинский чиновник.

Также указывается, что для составления документа украинцы несколько дней консультировались с европейскими союзниками – в основном с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Один из главных неразрешенных вопросов на данный момент – территориальный. Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела войска с подконтрольных территорий Донбасса. 10 декабря The Telegraph сообщил, что Украина может пойти на территориальные уступки, если Москва согласится на «взаимный шаг».

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами