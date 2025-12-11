Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на еще одном участке в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские бойцы в спешном порядке проводят усиление оборонительной линии на участке Терновая-Старица. Марочко уточнил, что эти действия связаны с усилением огневого воздействия Вооруженных сил России на украинские позиции в Харьковской области. Согласно докладу командования ВСУ, у украинской армии нет достаточного ресурса для выстраивания глубоко эшелонированной обороны на данном участке фронта, уточнил эксперт.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мир на Украине был бы справедливым, если бы конфликт завершился на текущих линиях фронта.

В ответ на это первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал, что Россия пытается освободить свои конституционные территории и не будет оставлять часть своего населения на Украине. По мнению сенатора, заявления Сырского являются еще одной попыткой затянуть переговоры по урегулированию конфликта. Он также отметил, что главком ВСУ показал себя на поле боя, терпя поражение за поражением, поэтому к нему прислушиваться не стоит.

Ранее Сырский призвал Европу готовиться к «войне с Россией».