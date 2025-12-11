Администрация Трампа не возражала против ударов Украины по танкерам России

Atlantic: Белый дом не был против ударов ВСУ по российским танкерам

Администрация президента США Дональда Трампа не возражала против ударов ВСУ по так называемому «теневому флоту» России. Об этом со ссылкой на источники пишет журнал The Atlantic.

«Белый дом отказался комментировать недавние удары по российскому теневому флоту. Но администрация Трампа не возражала против этих ударов, сообщил нам американский чиновник», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп также фактически «одобрил шаги, направленные на то, чтобы помочь Украине нацелиться на нефтеперерабатывающие заводы в глубине России».

10 декабря сообщалось, что в Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan.

Судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.