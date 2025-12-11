На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация Трампа не возражала против ударов Украины по танкерам России

Wolfgang Berthel/VesselFinder

Администрация президента США Дональда Трампа не возражала против ударов ВСУ по так называемому «теневому флоту» России. Об этом со ссылкой на источники пишет журнал The Atlantic.

«Белый дом отказался комментировать недавние удары по российскому теневому флоту. Но администрация Трампа не возражала против этих ударов, сообщил нам американский чиновник», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп также фактически «одобрил шаги, направленные на то, чтобы помочь Украине нацелиться на нефтеперерабатывающие заводы в глубине России».

10 декабря сообщалось, что в Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan.

Судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

