На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал перспективные направления сотрудничества США и России

Политолог Пинчук: США и России будут тесно сотрудничать в Арктике
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске станут лишь первым шагом в сложной игре между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Особое значение, по его словам, приобретает экономическая составляющая предстоящего саммита глав государств.

«Это в первую очередь вопросы Северного морского пути, добычи огромных объемов энергоресурсов и редкоземельных металлов в зонах Северного морского пути, прилегающих территориях на шельфе. И это огромный, очень перспективный объем совместного сотрудничества США и России», — отметил эксперт.

Он добавил, что фактически две державы приступают к выстраиванию новой системы экономического взаимодействия, при которой совместная работа в Арктике может стать важнее текущих разногласий, в том числе украинского вопроса.

Очные переговоры Путина и Трампа должны состояться 15 августа на Аляске. По данным СМИ, ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Президенты могут обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Политологи при этом считают, что одной из главных тем переговоров глав государств станет экономическое сотрудничество в Арктике.

Ранее на Украине анонсировали контакты с США и ЕС перед встречей Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами