Политолог назвал перспективные направления сотрудничества США и России

Политолог Пинчук: США и России будут тесно сотрудничать в Арктике

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске станут лишь первым шагом в сложной игре между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Особое значение, по его словам, приобретает экономическая составляющая предстоящего саммита глав государств.

«Это в первую очередь вопросы Северного морского пути, добычи огромных объемов энергоресурсов и редкоземельных металлов в зонах Северного морского пути, прилегающих территориях на шельфе. И это огромный, очень перспективный объем совместного сотрудничества США и России», — отметил эксперт.

Он добавил, что фактически две державы приступают к выстраиванию новой системы экономического взаимодействия, при которой совместная работа в Арктике может стать важнее текущих разногласий, в том числе украинского вопроса.

Очные переговоры Путина и Трампа должны состояться 15 августа на Аляске. По данным СМИ, ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Президенты могут обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Политологи при этом считают, что одной из главных тем переговоров глав государств станет экономическое сотрудничество в Арктике.

Ранее на Украине анонсировали контакты с США и ЕС перед встречей Путина и Трампа.