На Украине анонсировали контакты с США и ЕС перед встречей Путина и Трампа

Депутат Рады Гетманцев: контакты Украины с США и ЕС могут состояться 12 августа

Переговоры по формату США – ЕС – Украина могут пройти уже во вторник 12 августа в преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Даниил Гетманцев.

«Очень важными выглядят сегодняшний день и запланированные переговоры президента США и лидеров ЕС и ведущих стран - членов союза (с Киевом – «Газета.Ru»)», — отметил он.

Украине крайне важно, заявил украинский парламентарий, донести позицию Киева до США в преддверии встречи Путина с Трампом.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили, что Путин «переиграет» Трампа в ходе встречи на Аляске.