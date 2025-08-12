На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине анонсировали контакты с США и ЕС перед встречей Путина и Трампа

Депутат Рады Гетманцев: контакты Украины с США и ЕС могут состояться 12 августа
true
true
true
close
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Переговоры по формату СШАЕС – Украина могут пройти уже во вторник 12 августа в преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Даниил Гетманцев.

«Очень важными выглядят сегодняшний день и запланированные переговоры президента США и лидеров ЕС и ведущих стран - членов союза (с Киевом – «Газета.Ru»)», — отметил он.

Украине крайне важно, заявил украинский парламентарий, донести позицию Киева до США в преддверии встречи Путина с Трампом.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили, что Путин «переиграет» Трампа в ходе встречи на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами