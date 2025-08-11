Политолог: Аляска станет стартовой точкой нового этапа отношений между РФ и США

Политолог Пинчук: новый этап отношений между РФ и США начнется на Аляске

Аляска — это не просто удобная точка на карте, но и символ возможного начала нового этапа отношений между РФ и США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя предстоящую встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако, по мнению эксперта, ожидать мгновенного прорыва от этого саммита не стоит.

«Аляска — это не конечный пункт движения. Уже анонсирована следующая встреча Путина и Трампа в России», — напомнил Пинчук.

Как считает политолог, главной темой переговоров глав государств станет экономическое сотрудничество в Арктике. Что касается Украины, возможны как символические заявления, так и конкретные договоренности, отметил он.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы РФ и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Сообщается также, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее премьер Польши раскрыл планы США перед встречей с Путиным.