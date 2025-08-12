На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о «подарке» Трампа Путину

FT: Трамп сделал подарок Путину, пригласив его на встречу на Аляске
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сделал подарок президенту России Владимиру Путину, пригласив его на встречу по урегулированию украинского конфликта на Аляске. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Президент США уже сделал Кремлю подарок, пригласив Путина на Аляску, а не в третью страну», — говорится в сообщении издания.

По итогам подготовки к переговорам, пишет FT, российский президент теперь «приветствуется на американской земле».

В этой связи, указывается в материале, надежды европейцев на то, что Дональд Трамп наконец «устал от игры» Путина и готов занять жесткую позицию в отношении России, оказались мимолетными.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили, что Путин «переиграет» Трампа в ходе встречи на Аляске.

