В США считают, что Путин «переиграет» Трампа в ходе встречи на Аляске

Bloomberg: Путин переиграет Трампа в ходе встречи на Аляске
Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент России Владимир Путин может «переиграть» своего американского коллегу Дональда Трампа на встрече лидеров на Аляске 15 августа и добиться своих целей. Об этом пишет колумнист Bloomberg Мерк Чемпион.

«Одно только приглашение Трампа – уже победа для Кремля. Если саммит также послужит отсрочкой американских санкций или позволит разработать «мирный» план, который посеет раздор между Украиной и ее союзниками, то это тем более верно (для России – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, «Путин снова собирается переиграть Трампа на Аляске», поскольку такие «поспешно организованные встречи редко приводят к желаемому результату» для Запада.

Подготовка к встрече с Трампом на Аляске 15 августа, отмечается в материале, стала «неожиданной удачей», которую Путин может использовать «для нейтрализации угрозы санкций Трампа».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
