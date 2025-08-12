На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США объяснили, почему Зеленского не пустили на встречу Путина и Трампа

Дэвис: Зеленского не пустили на саммит на Аляске из-за позиции по территориям
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского не пустили на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за его позиции по территориям. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Когда он продолжил говорить про территории, выступая тем самым против Трампа… ему отказали в допуске», — подчеркнул он.

Трамп заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского не будет на его встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

При этом 10 августа канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Зеленский будет присутствовать на Аляске в момент встречи Путина и Трампа. Но участие в саммите президентов РФ и США не примет.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.

