В США заявили, что у Украины остался «последний шанс» выжить

true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станут последним шансом для Украины «выжить как государство». Об этом ТАСС заявил американский военный аналитик, разведчик-морпех в отставке Скотт Риттер.

«Это последний шанс Украины выжить как государство», — подчеркнул он.

По словам бывшего американского военного разведчика, в случае продолжения вооруженного конфликта есть вероятность прекращения существования Украины.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске.

