Страны Европы в течение ближайших нескольких лет начнут критиковать Украину за отказ от мирного соглашения с Россией в 2022 году. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Энгин Озер.

«В ближайшие годы европейские политики, вероятно, будут критиковать киевскую администрацию за то, что она в последний момент отменила мирное соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году», — подчеркнул он.

По словам Озера, отказ от того, что могло оказаться идеальным соглашением для Украины по сравнению с ее нынешним положением, «был вопиющим проявлением близорукости».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в апреле 2022 года в Стамбуле удалось договориться не просто о прекращении огня, а об этапах урегулирования, которые были предложены Киевом и устроили Москву. Он подчеркнул, что документ был парафирован и была возможность уже готовить договор, однако Британия с согласия США запретили украинской стороне подписывать соглашение.

