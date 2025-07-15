Лавров раскрыл детали проектов меморандумов России и Украины

Проекты меморандумов России и Украины об урегулировании являются противоположными, но для диалога всегда есть возможность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

«Наша делегация на втором раунде переговоров передала проект договоренностей, который имел форму меморандума, а украинцы передали свой проект меморандума. Да, они противоположны», — заявил он.

По словам Лаврова, Россия по просьбе американской стороны обсуждала видение развязки на Украине.

Глава МИД объяснил, что в апреле 2022 года в Стамбуле удалось договориться не просто о прекращении огня, а об этапах урегулирования, которые были предложены Киевом и устроили Москву. Он подчеркнул, что документ был парафирован и была возможность уже готовить договор, однако Британия с согласия США запретили украинской стороне подписывать соглашение.

До этого Лавров, комментируя требование президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение 50 дней, заявил, что при наличии даты третьего раунда переговоров с Киевом можно было бы разрешить ситуацию и за 30 дней.

Ранее в Госдуме раскрыли последствия ультиматума Трампа России.