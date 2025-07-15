На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров раскрыл детали проектов меморандумов России и Украины

Лавров: проекты меморандумов РФ и Украины противоположны, но диалог возможен
true
true
true
close
Kaan Soyturk/Reuters

Проекты меморандумов России и Украины об урегулировании являются противоположными, но для диалога всегда есть возможность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

«Наша делегация на втором раунде переговоров передала проект договоренностей, который имел форму меморандума, а украинцы передали свой проект меморандума. Да, они противоположны», — заявил он.

По словам Лаврова, Россия по просьбе американской стороны обсуждала видение развязки на Украине.

Глава МИД объяснил, что в апреле 2022 года в Стамбуле удалось договориться не просто о прекращении огня, а об этапах урегулирования, которые были предложены Киевом и устроили Москву. Он подчеркнул, что документ был парафирован и была возможность уже готовить договор, однако Британия с согласия США запретили украинской стороне подписывать соглашение.

До этого Лавров, комментируя требование президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение 50 дней, заявил, что при наличии даты третьего раунда переговоров с Киевом можно было бы разрешить ситуацию и за 30 дней.

Ранее в Госдуме раскрыли последствия ультиматума Трампа России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами