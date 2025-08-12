На Аляске заявили, что встреча Путина и Трампа приведет к скорому перемирию на Украине

Экс-чиновник США Леман: встреча Путина и Трампа может привести к миру на Украине

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к скорому достижению перемирия на Украине. Об этом РИА Новости заявил бывший вице-губернатор штата Аляска Лорен Леман.

Он выразил надежду, что на встрече будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению.

Леман подчеркнул, что президент США стремится прекратить конфликт на Украине. Бывший вице-губернатор выразил надежду, что российский лидер тоже хочет этого.

12 августа министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил о возможности своего участия в предстоящей на Аляске встрече Трампа и Путина.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

