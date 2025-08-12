Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве

РФ и Бразилия подписали договор о финансовом сотрудничестве на фоне угроз США

В ответ на возможность введения Соединенными Штатами санкций из-за продолжения торговых связей Бразилия и Россия заключили финансовый меморандум. Об этом пишет ТАСС.

Целью меморандума является координация финансово-экономического сотрудничества между двумя странами. Она будет достигаться путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога.

30 июля президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 40% на товары, импортируемые из Бразилии. В администрации Белого дома пояснили, что эта мера является ответом на недавние действия правительства Бразилии, которые, по мнению США, представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страна не испытывает особой обеспокоенности в связи с введением пошлин, поскольку планирует найти других покупателей для своих товаров.

Ранее президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом.