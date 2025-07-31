Бразилия приостановила поставки нефти США

Нефтяные компании прекратили поставки нефти из Бразилии в США после ввода Вашингтоном пошлин в размере 50% на бразильские товары. Об этом сообщает Reuters.

Поставки приостановили компании Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil и Equinor, о чем сообщил глава Бразильского нефтегазового института Роберто Арденги.

Нефть является крупнейшей статьей бразильского экспорта в США. Когда в апреле 2025 года США ввели пошлины в размере 10% на поставки из Бразилии, на этот продукт они не распространялись. Возможно, аналогичным образом ситуация сложится и теперь.

До этого президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия не будет сильно переживать из-за возможных пошлин США на свои товары и найдет альтернативных покупателей. При этом да Силва подчеркнул исключительные отношения Бразилии с Китаем. При этом он исключил присоединение к любой стороне в случае эскалации американо-китайского торгового конфликта.

Ранее Трамп пообещал ввести 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа.