Трамп назвал свою следующую цель после решения проблем на границе США

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что намерен «навести порядок» в Вашингтоне так же, как сделал это в ходе борьбы с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.

«Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня! Преступность, жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой!» — подчеркнул глава Белого дома.

Лидер США отметил, что быстро решил проблемы на американо-мексиканской границе, уточнив, что за последние три месяца было ноль нелегалов. Теперь, по его словам, пришло время разобраться с ситуацией в столице страны.

11 августа Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

10 августа президент США сообщил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Ранее Трамп назвал Вашингтон опаснейшим городом планеты.