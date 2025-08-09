На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал Вашингтон опаснейшим городом планеты

Трамп заявил, что Вашингтон стал опаснейшим городом Земли из-за преступности
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Вашингтон стал опаснейшим городом планеты из-за преступности. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», — заявил он.

Заявление Трампа стало комментарием к назначенной на 11 августа пресс-конференции, которая, по словам президента США, положит конец насильственным преступлениям в Вашингтоне.

Ситуация с преступностью в американской столице привлекла внимание Трампа после того, как группа подростков избила бывшего помощника Илона Маска в DOGE (департаменте государственной эффективности), 19-летнего Эдварда Користина. Американский лидер опубликовал фото окровавленного Користина и заявил о необходимости ввести уголовное наказание для несовершеннолетних преступников старше 14 лет.

До этого Reuters писало, что федеральные агенты в США переключились с борьбы с преступностью на мигрантов.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в преступности из-за «плохих генов».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами