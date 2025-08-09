Трамп назвал Вашингтон опаснейшим городом планеты

Вашингтон стал опаснейшим городом планеты из-за преступности. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», — заявил он.

Заявление Трампа стало комментарием к назначенной на 11 августа пресс-конференции, которая, по словам президента США, положит конец насильственным преступлениям в Вашингтоне.

Ситуация с преступностью в американской столице привлекла внимание Трампа после того, как группа подростков избила бывшего помощника Илона Маска в DOGE (департаменте государственной эффективности), 19-летнего Эдварда Користина. Американский лидер опубликовал фото окровавленного Користина и заявил о необходимости ввести уголовное наказание для несовершеннолетних преступников старше 14 лет.

До этого Reuters писало, что федеральные агенты в США переключились с борьбы с преступностью на мигрантов.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в преступности из-за «плохих генов».