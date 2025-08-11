На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп перевел полицию Вашингтона под прямой контроль правительства

Трамп направил нацгвардию на улицы Вашингтона для избавления от бездомных
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Его слова приводит РИА Новости.

«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — заявил он.

В ходе брифинга американский лидер отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контоль федерального правительства.

Незадолго до этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил «день освобождения» Вашингтона. Он пообещал избавить город от дикой жестокости, грязи и отбросов. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Трамп подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

10 августа президент США заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Ранее американские пенсионеры стали пользоваться тростями с электрошокерами для самообороны.

