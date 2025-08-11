На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В офисе Зеленского призывают Европу не признавать итоги встречи Путина и Трампа

«Украина.ру»: Ермак призывает ЕС не признавать итоги саммита Путина и Трампа
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает страны ЕС не признавать потенциальные договоренности по итогам саммита России и США на Аляске. Об этом пишет «Украина.ру».

В материале сказано, что Киев опасается, что без поддержки Вашингтона Украина окажется в уязвимом положении, а европейские партнеры сократят военную и финансовую помощь. Ермак также настаивает на участии Владимира Зеленского в переговорах, угрожая блокировать признание решений саммита в случае отказа.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее в США заявили, что Европа хочет обеспечить Зеленскому место на саммите на Аляске.

Встреча Путина и Трампа
