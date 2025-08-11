Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинский посол в Великобритании Валерий Залужный манипулирует общим прошлым, рассуждая на тему идентичности украинцев. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи со статьей дипломата для журнала Vogue.

«Под броской «упаковкой» скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве добавили, что Залужный в своей статье фактически оправдывает и поощряет человеконенавистническую линию на языковую, культурную и религиозную сегрегацию, проводимую правительством Украины.

Залужный написал колонку в украинской версии модного журнала Vogue в конце июля. Экс-главком ВСУ рассказал об уроках, которые Украине пришлось вынести из длительного военного конфликта с Россией. В частности, Залужный говорит, что «с соседями надо дружить, а от тех, кто не хочет этого делать — уметь защищаться».

