В Британии назвали главное преимущество России в конфликте с Украиной

Российские военные достигли значительного прогресса в введении боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью газете Der Tagesspiegel.

«Россияне достигли очень хороших успехов в проведении военных операций с применением беспилотников. Преимущество в БПЛА, которое имела Украина, отчасти сходит на нет», — выразил свою точку зрения эксперт.

Он считает, что этот фактор «может иметь серьезные последствия» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), если они не найдут эффективные средства противодействия, чтобы лишить россиян этого преимущества.

Гади добавил, что ситуацию на поле боя для украинцев усугубляет нехватка личного состава. В связи с этим ВСУ сложно эвакуировать или заменить раненых солдат на линии фронта, пояснил аналитик.

«Иногда военные находятся на переднем крае 200 дней или дольше и не могут быть заменены, поскольку настолько велика угроза атак БПЛА», — сказал эксперт.

До этого бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал, что Украина отстает от России в сфере военных технологий. Он отметил, что из-за этого украинская армия находится в тупике.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.