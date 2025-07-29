Залужный попал на страницы известного модного журнала

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а теперь посол страны в Великобритании Валерий Залужный написал колонку в известном модном журнале Vogue. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, в этой публикации посол рассказывает о своей жизни, начиная с детства, и приводит выводы, которые, по его мнению, Украина вынесла из длительного военного конфликта с Россией. Они звучат в духе «только мы создаем свое будущее».

К колонке Залужного журнал подобрал фотографию, на которой бывший главком ВСУ стоит возле белой двери в темном классическом костюме, белой рубашке и лакированных черных туфлях. Сам снимок выполнен в черно-белом цвете.

По данным издания Страна.ua», накануне в Vogue также вышла фотосессия нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

До этого Валерий Залужный заявил, что украинская армия находится в тупике, так как не смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы. В свою очередь России, как отметил он, удалось это сделать. По словам посла Украины в Лондоне, в ВС РФ, в частности, «придумали» FPV-дроны на оптоволокне для того, чтобы успешнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии. Кроме того, Россия подняла свои беспилотники на высоту более двух километров, в то время как Украина не преуспела в этом, отметил он.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может идти до 2034 года.